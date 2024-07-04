В каких регионах Казахстана сильнее всего подорожали коммунальные услуги

В первом квартале 2024 года казахстанские семьи потратили на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт в среднем 59,6 тысячи тенге. Это на 10,8% больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz.

Это примерно 19,9 тыс. тг за месяц против 17,9 тыс. в первом квартале прошлого года, подсчитали в Energyprom.kz.

Наибольшие расходы пришлись на

астанчан: 103,7 тысячи тенге на домохозяйство (6,5% больше, чем в январе – марте 2023 года, и на 73,8% больше, чем в среднем по стране);

на втором месте – Алматы – 79,4 тысячи тенге в квартал, или 26,5 тысячи тенге в месяц;

на третьем – Карагандинская область – 67,4 тысячи тенге, или 22,5 тысячи тенге в месяц.

Меньше всего за коммуналку отдают жители Абайской области – 38,7 тысячи тенге в квартал в среднем, Восточно-Казахстанской (39,6 тысячи тенге) и Атырауской (42,4 тысячи тенге).

В целом, цены для населения на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива по итогам мая текущего года выросли на 0,9% за месяц и на 17,6% за год.

В годовой динамике цены на услуги по водоотведению выросли сразу на 43,9%, холодная вода подорожала на 35,9%, горячая вода – на 35%, отопление – на 33%, электроэнергия – на 31,4%, вывоз мусора – на 31,2%, услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений – на 10,8%, содержание жилья – на 10,1%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, – на 9,1%.

В Казахстане по итогам февраля 2024 года платные услуги подорожали на 12,8% за год.