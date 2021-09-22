Ночью в Казахстане прогнозируют заморозки

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23-25 сентября, сообщает zakon.kz.

Холодный атлантический антициклон, медленно смещаясь на восток, сохранит свое влияние на большей части Казахстана. И если крайние северные и восточные регионы оставались под защитой циклона, который сохранял невысокие, но положительные температуры воздуха, то в течение периода антициклон начнет его смещать за пределы республики, обуславливая погоду преимущественно без осадков и низкие температуры воздуха, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В ночные часы на севере, востоке и в центре страны столбики термометров опустятся до 1-9 градусов мороза. И только на западе страны под влиянием атмосферных фронтов пройдут дожди и усилится ветер.