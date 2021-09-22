Умер звезда "Секса в большом городе" и "Друзей"

Скончался американский актер Уилли Гарсон, сообщает zakon.kz.

В "Сексе в большом городе" актер исполнил роль друга главной героини Сары Джессики Паркер Стэнфорда Блэтча. В "Друзьях" он играл Стива Сера, соседа одного из главных героев Росса Геллера. Кроме этих ролей Гарсон также снимался в сериалах "Белый воротничок", "Твин Пикс", "Секретные материалы", "Квантовый скачок", "C.S.I.: Место преступления".

О печальном известии сообщил его приемный сын Нэйтен Гарсон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nathen Garson (@nathen_garson)

Я так тебя люблю, папа. Покойся с миром, и я так рад, что ты поделился со мной всеми своими приключениями и сумел так многого добиться, - говорится в сообщении.

Актеру было 57 лет.

Как отмечает издание "Пятый канал", о личной жизни актера известно мало - артист держал ее в секрете, поэтому вокруг нее ходило много слухов.

Особенно их подогрело заявление артиста в 2009 году - Гарсон шокировал общественность, сообщив, что усыновил семилетнего мальчика по имени Нейтан.