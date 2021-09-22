Сроки давности привлечения судей к ответственности увеличат в Казахстане

Депутаты Мажилиса взяли в работу проект закона о судебной системе и статусе судей Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

Проект Конституционного закона Казахстана "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" разработан группой депутатов Парламента в целях реализации подходов по совершенствованию судебной системы.

Предлагаемые законодательные изменения направлены на повышение профессионализма судейского корпуса, ответственности и независимости судей. Законопроект позволит совершенствовать механизм отбора судебных кадров и оценки профессиональной деятельности судей, увеличить сроки давности привлечения судей к ответственности, а также установить новую модель финансирования судов, - пояснила депутат Снежанна Имашева на пленарном заседании Мажилиса.

Кроме того, депутаты взяли в работу еще один законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы".

Проект закона разработан в целях приведения действующего законодательства в соответствие с проектом Конституционного закона Казахстана.

Предлагаемые изменения предусматривают совершенствование административного законодательства, внедрение IT-сервисов судопроизводства. Вопросы отбора судебных кадров, а также введения нового порядка финансирования судебной системы, - уточнила депутат.

Тамила Языкова, Нур-Султан