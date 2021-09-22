Токаев поручил наказать виновных в загрязнении реки Калжыр

22 сентября 2021, 13:56
Фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил наказать виновных в загрязнении реки Калжыр в Восточно-Казахстанской области, передает zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

В сегодняшнем номере газеты "Айқын" в статье "Кто загрязняет Калжыр?" поднимается проблема загрязнения реки Калжыр в Восточно-Казахстанской области в результате незаконной добычи золота. В связи со сложившейся ситуацией президент Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству экологии, геологии и природных ресурсов, а также акимату Восточно-Казахстанской области детально изучить проблему и привлечь виновных к ответственности, - написал он в Facebook.


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