Скатов не смог пробиться в четвертьфинал Astana Open

Третий игровой день на международном турнире Astana ATP 250 открыли Тимофей Скатов и Илья Ивашка из Беларуси, передает zakon.kz.

Новый чемпион Казахстана Тимофей Скатов против лучшего теннисиста Беларуси - так назвали эту игру специалисты тенниса. Или "274-я ракетка мира против 54-го" высказывались другие. Казахстанец попытался навязать свою игру, но опыт и класс белорусского спортсмена оказался выше.

Илья Ивашка был сильнее в двух сетах – 6:2, 6:3, и он идет дальше в четвертьфинал одиночного разряда.

А Тимофей еще проверит свою удачу в парных играх, где они заявлены с Дмитрием Попко. Их игра против первых номеров турнира Гонсалес (Мексика)/Молтени (Аргентина) пройдет 22-го сентября последним запуском на центральном корте.

Куандык Шынасилов