Токаев прилетел в Актау

22 сентября 2021, 15:49
Фото: facebook.com

Президент Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Мангистаускую область, сообщает zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook написал Берик Уали, пресс-секретарь президента.

Сегодня глава государства проведет в Актау совещание по социально-экономическому развитию региона, посетит новый спортивный комплекс, а также ознакомится с ходом реализации ряда инвестиционных проектов по развитию прибрежной туристической зоны города, - отмечено в сообщении.

23 сентября Токаев посетит оперативно-стратегическое командно-штабное учение "Отпантау-2021".


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