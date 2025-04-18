Токаев прилетел с рабочей поездкой в Мангистау

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 18 апреля 2025 года, прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область. В аэропорту главу государства встречал аким региона Нурдаулет Килыбай, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Акорды разместила несколько фотографий с места событий.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Также отмечено, что Касым-Жомарт Токаев ознакомится с деятельностью ряда объектов и проведет совещание по социально-экономическому развитию региона.

16 апреля Токаев с рабочим визитом был в Шымкенте. Тогда он выступил на встрече с общественностью города, где высказался по налоговой реформе, а также рассказал, какое решение Дональда Трампа приветствует.