Токаев прилетел с рабочей поездкой в Мангистау
Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 18 апреля 2025 года, прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область. В аэропорту главу государства встречал аким региона Нурдаулет Килыбай, сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба Акорды разместила несколько фотографий с места событий.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Также отмечено, что Касым-Жомарт Токаев ознакомится с деятельностью ряда объектов и проведет совещание по социально-экономическому развитию региона.
16 апреля Токаев с рабочим визитом был в Шымкенте. Тогда он выступил на встрече с общественностью города, где высказался по налоговой реформе, а также рассказал, какое решение Дональда Трампа приветствует.
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