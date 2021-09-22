Казахстанский файтер Жалгас Жумагулов подписал новый контракт с UFC

Эту новость он объявил на своей личной странице в Instagram, передает zakon.kz.

Жалгас Жумагулов заявил, что получил соглашение с крупнейшей организацией смешанных единоборств в мире, и он рассчитан на 4 боя. По словам менеджера спортсмена Саята Абдрахманова, Жалгас может выйти в октагон уже через месяц или полтора. В UFC представлены лучшие бойцы со всего мира, использующие разнообразные боевые стили и дисциплины.

На данный момент в карьере Жумагулова 19 поединков, проведенных в смешанных единоборствах. Из них 14 побед и 5 поражений. Свой последний бой Жумагулов провел летом этого года, против американца Джерома Ривера. Первая историческая победа на арене UFC была на стороне Жалгаса, до этого он дважды проигрывал.

Жалгас Жумагулов на текущий момент в своем дивизионе из наилегчайшего веса занимает 20-ю строчку среди бойцов UFC.

Другой казахстанский боец смешанных единоборств Сергей Морозов (17-5) после успешного выступления на турнире UFC on ESPN 26 в Лас-Вегасе теперь занимает 36-ю строчку.

Дамир Исмагулов (23-1) занимает 26-е место в рейтинге дивизиона.

Перспективный боец Шавкат Рахмонов (14-0) занимает 24-е место среди бойцов UFC в полусреднем весе.



Фото: instagram / shavkatrakhmonov94

Куандык Шынасилов