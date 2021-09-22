В Алматы проводили в последний путь погибших полицейских

22 сентября прошли похороны полицейских Дархана Сулеева и Нурбола Байгазиева, погибших при исполнении служебных обязанностей, сообщает zakon.kz.

В последний путь стражей порядка проводили родные, коллеги, говорится в сообщении на официальном сайте МВД РК.

Оба участковых инспектора по службе характеризовались только с положительной стороны. И местные жители всегда ценили их профессионализм, отзывчивость, добросовестность и чуткость.

Дархан Сулеев в нашем подразделении прослужил недолго. Он был назначен участковым инспектором после окончания магистратуры Алматинской Академии МВД. Ранее служил оперуполномоченным. Дархан интересовался каждой службой системы ОВД изнутри, поэтому решил посвятить себя работе с населением. У капитана Байгазиева отлично получалось коммуницировать с людьми, в том числе и посредством социальных сетей. В адрес Департамента граждане часто обращались с положительными отзывами о работе Нурбола и благодарностями. Его образцовую службу мы всегда ставим в пример, особенно молодому поколению, – отметил начальник отдела полиции УП Алатауского района Кумарбек Кеншинбаев.

Участковый инспектор отдела местной полицейской службы УП Алатауского района, майор полиции Сулеев Дархан Даулбаевич, 1982 года рождения, в органах внутренних дел служил с 2003 года. За годы службы в ОВД имел 6 поощрений, в том числе награжден медалью 3-дәрежелі “Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін”, а также нагрудным знаком “Қазақстан полициясына 25 жыл”. Женат, имел пятерых несовершеннолетних детей.

Участковый инспектор отдела местной полицейской службы УП Алатауского района, капитан полиции Байгазиев Нурбол Назарбаевич, 1988 года рождения, в органах внутренних дел служил с 2014 года. За годы службы имел 13 поощрений, в том числе награжден нагрудными знаками “Үздік құтқарушы жауынгер” и “Қазақстан полициясына 25 жыл”. Женат, имел двоих несовершеннолетних детей.