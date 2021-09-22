Antikor Almaty озвучил итоги 8 месяцев работы в ходе брифинга, сообщает zakon.kz.

За 8 месяцев текущего года зарегистрировано 75 преступлений. Выявлено 3 факта системной коррупции, 6 фактов вмешательства в деятельность МСБ. К ответственности привлечено 50 лиц за совершение коррупционных преступлений.

Реализуется ряд онлайн-проектов:

- проект "Адал көмек", в рамках которого более 50 адвокатов и юристов провели 2 тыс. онлайн-мероприятий, решено более 1 тыс. вопросов граждан;

- в проекте Антикор Лайв участвуют известные личности, общественные деятели. Всего проведено около 600 прямых эфиров.

Проекты способствуют исключению правового нигилизма, повышению активности гражданского общества, в частности молодежи, воспитанию принципов добропорядочности и честности.

Якорным проектом искоренения бытовой коррупции и продвижения идеологии добропорядочности стал общереспубликанский проект "Адалдык алаңы" – "Регионы, свободные от коррупции".

В рамках проекта совместно с общественностью осуществляется масштабная трансформация деятельности государственных органов с целью обеспечения их открытости и доступности. За время работы обратилось свыше 2 тыс. граждан, треть из которых полностью восстановили свои нарушенные права и решили проблемные вопросы.

На 2021 год акимом города Алматы утвержден Комплексный план по продвижению культуры добропорядочности. Все мероприятия на еженедельной основе освещаются в СМИ.

Следует сосредоточить внимание на выстраивании антикоррупционной инфраструктуры, начиная от устранения коррупционных рисков, заканчивая очищением от работников, не разделяющих принципы добропорядочности. И именно в этом могут помочь общественные помощники – эксперты, консультанты и просто неравнодушные граждане, - отметил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Алматы Данияр Таумурат.

В этом ключе своевременно поручение главы государства, озвученное в Послании народу 1 сентября текущего года о разработке стратегического документа по противодействию коррупции. Особое внимание необходимо уделить искоренению "бытовой коррупции".

С начала месяца мы провели рабочие встречи и совещания. Ряд общественных деятелей и экспертов выразили готовность в данной работе. Также отмечены отдельные предложения по противодействию коррупции, - отметила на брифинге руководитель проекта "Алматы – адалдык аланы", член Общественного совета Агентства Айнур Сабитова.