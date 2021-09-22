Автозаправщики Шымкента заявили о дефиците ГСМ на внутреннем рынке

На площадке НПП "Атамекен" в Шымкенте сегодня прошло совещание с участием мелких автозаправщиков региона, представителей министерства энергетики, антимонопольного ведомства и операторов, распределяющих ГСМ на внутренний рынок, сообщает zakon.kz.

Как пишет inbusiness.kz, бизнесмены пожаловались, что находятся на грани банкротства из-за того, что их лишают возможности приобретать бензин и дизельное топливо по выгодной цене, в связи с чем на заправках образовался дефицит.

Всего, по информации руководителя ассоциации независимых предпринимателей региона "Ынтымак" Бахытжана Колдасова, в Шымкенте и Туркестанской области 600 АЗС, 400 из них мелкие. Именно они сейчас под угрозой закрытия. Более 40 предпринимателей пришли в региональную палату лично. По их словам, крупные игроки рынка распределяют дизтопливо и бензин АИ-92 только крупным сетям.

Постепенно идет монополизация рынка большими доминантами, они создают искусственный дефицит нефтепродуктов. И частные, те АЗС, которые на периферии, в райцентрах они остаются без ГСМ. Их места постепенно занимают большие доминанты, они хотят вытеснить с рынка мелких бизнесменов и занять их места. Потом будет монополизированный рынок, и они будут регулировать цены, как им заблагорассудится. У нас есть мелкие давальцы. Их объем переработки от тысячи до шести тысяч тонн сырой нефти, если к ним обратиться, чтобы купить дизтопливо или АИ-92, они ставят цену, где оптовая превышает розничную. Наглым образом. Это называется сговор. Поэтому мы не можем по той цене купить. Как продавать?! Доминанты продают за 199-200 тенге дизтопливо, а недавно еще стоило 193 тенге после повышения,- возмутился руководитель ассоциации автозаправщиков Бахытжан Колдасов.

Под доминантом имеется в виду компания ТОО "Petrosun", которая занимается оптовой реализацией нефтепродуктов на территории РК. Первый заместитель генерального директора фирмы Нуржан Сартбаев, который участвовал в совещании онлайн, пояснил предпринимателям, что они не там ищут врага, ведь причины дефицита и рост цены - следствие совсем других вещей. К примеру, по информации Сартбаева, в сравнении с допандемийным 2019 годом, когда в августе было потреблено 450 тыс. тонн дизтоплива, в этом году потребление достигло 520-530 тыс. тонн.

История дефицита тянется еще с января-февраля этого года. Тогда на Атырауском НПЗ произошло отключение электроэнергии, веерное, по линии КЕГОКа, и завод не смог выйти на плановый режим, потеряв порядка 200 тыс. тонн дизельного топлива и примерно такой же объем бензина. Этот объем некому было восполнить. Никто его не импортировал из участников рынка. Потому что наша цена на дизельное топливо и оптом, и в розницу очень низкая по сравнению с нашими соседями - с РФ, Узбекистаном и Кыргызстаном. Буквально на днях были проведены совещания с участием АЗРК (Агентство по защите и развитию конкуренции), по результатам которых было достигнуто понимание, что цену на розницу надо срочно поднимать. И тогда эта мера даст возможность сократить перетоки в соседние республики. На 70 тыс. тонн было увеличение потребления в августе. Откуда оно произошло? Больше наши машины ездить не стали. Все это в соседние республики транзит и серый экспорт, который с приграничных заправок на большегрузных машинах в приваренные баки заливают и увозят в соседние республики,- пояснил первый заместитель генерального директора ТОО "Petrosun" Нуржан Сартбаев.

В Минэнерго о проблеме с ГСМ знают и тоже считают главной причиной дефицита слишком низкую цену в Казахстане в сравнении с близлежащими странами.

Да были просадки при предоставлении электроэнергии, из-за чего завод Атырауский не смог выйти на режим, и мы недополучили объем нефтепродуктов, что и потянуло цены. Второе, сезонность потребления – мы рекордно производим: в августе произвели 501 тыс. тонн дизельного, никогда столько не производили. В июле потребили 519 тыс. тонн. В сентябре потребление не ниже ожидается. Для регулирования этих проблем было совещание на уровне премьер-министра, теперь ожидается совещание на уровне президента об увеличении отпускных, розничных цен, то есть, цен посредников. Для этого завтра представители министерства вылетают в Москву для проработки вопроса импорта дизельного топлива в РК. Если цены позволят поднимать, то мелкие давальцы и все АЗС получат возможность покупать дизель по имеющейся цене и выставлять цены с обоснованием цены, которая будет у них на пистолете. Такое понимание с центральным АЗРК у нас есть,- подчеркнул заместитель директора департамента Министерства энергетики РК Талгат Курманбаев.

Заявления о ценовом сговоре давальцев в антимонопольном ведомстве пообещали рассмотреть и изучить, а в случае нарушений - применить меры.

По итогам встречи стало понятно, что роста цен на ГСМ в Казахстане не избежать, дизтопливо уже сейчас на трассах заливают без ценника по 240 тенге за литр. Что касается дефицита, то в лучшем случае он исчезнет в ноябре, когда завершатся осенние полевые работы, и выйдет на проектную мощность Павлодарский НПЗ, ведь в октябре он останавливается на плановый капремонт.