Определились первые полуфиналисты Кубка Казахстана по футболу

Состоялись четыре матча Кубка Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги, передает zakon.kz.

Две из четырех встреч были ответными. "Астана" вырвала победу у "Каспия" из Актау – 1:0. В добавленное арбитром время гол забил Исламбек Куат. Первая игра этих клубов, которая прошла 21 августа, закончилось ничьей 3:3. Благодаря гостевой победе в полуфинал проходит "Астана".

Другой командой, которая сыграет на стадии ½ финала, стал "Тобол" из Костаная, обыгравший дома в ответной игре "Кызыл-Жар" - 1:0. Ранее, месяц назад также выиграл "Тобол" - 1:0.

В других двух матчах были сыграны только первые игры. "Кайрат" дома забил три безответных мяча "Кайсару" из Кызыл-Орды. Отличились легионеры алматинцев Вагнер Лав, Хосе Канте и Рикарду Алвеш.

"Тараз" мирно разошелся с карагандинским "Шахтером" - 0:0. Ответные матчи пройдут 27 октября.

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Куандык Шынасилов