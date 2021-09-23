Коронавирусом в Казахстане за сутки заболели 2693 человека

23 сентября 2021, 07:59
Фото: zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 сентября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем зафиксирован незначительный прирост новых случаев - на 282 человека. Лидерами по количеству зараженных коронавирусом среди регионов по-прежнему остаются Алматы и Карагандинская область. Меньше всего заболевших, согласно данным Министерства здравоохранения, в Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской и Кызылординской областях, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в городе Нур-Султан - 191,
  • в городе Алматы - 549,
  • в городе Шымкент - 125,
  • в Акмолинской области - 143,
  • в Актюбинской области - 133,
  • в Алматинской области - 256,
  • в Атырауской области - 69,
  • в ВКО - 135,
  • в Жамбылской области - 55,
  • в ЗКО - 99,
  • в Карагандинской области - 431,
  • в Костанайской области - 105,
  • в Кызылординской области - 56,
  • в Мангистауской области - 38,
  • в Павлодарской области - 192,
  • в СКО - 79,
  • в Туркестанской области - 37.

Всего в стране подтверждено 870 059 случаев.

3905 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 200,
  • в городе Алматы - 848,
  • в городе Шымкент - 72,
  • в Акмолинской области - 201,
  • в Актюбинской области - 137,
  • в Алматинской области - 578,
  • в Атырауской области - 265,
  • в ВКО - 193,
  • в Жамбылской области - 82,
  • в ЗКО - 136,
  • в Карагандинской области - 399,
  • в Костанайской области - 142,
  • в Кызылординской области - 59,
  • в Мангыстауской области - 98,
  • в Павлодарской области - 312,
  • в СКО - 163,
  • в Туркестанской области - 20.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 801 673 человека.


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