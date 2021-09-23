Коронавирусом в Казахстане за сутки заболели 2693 человека

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 сентября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем зафиксирован незначительный прирост новых случаев - на 282 человека. Лидерами по количеству зараженных коронавирусом среди регионов по-прежнему остаются Алматы и Карагандинская область. Меньше всего заболевших, согласно данным Министерства здравоохранения, в Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской и Кызылординской областях, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султан - 191,

в городе Алматы - 549,

в городе Шымкент - 125,

в Акмолинской области - 143,

в Актюбинской области - 133,

в Алматинской области - 256,

в Атырауской области - 69,

в ВКО - 135,

в Жамбылской области - 55,

в ЗКО - 99,

в Карагандинской области - 431,

в Костанайской области - 105,

в Кызылординской области - 56,

в Мангистауской области - 38,

в Павлодарской области - 192,

в СКО - 79,

в Туркестанской области - 37.

Всего в стране подтверждено 870 059 случаев.

3905 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 200,

в городе Алматы - 848,

в городе Шымкент - 72,

в Акмолинской области - 201,

в Актюбинской области - 137,

в Алматинской области - 578,

в Атырауской области - 265,

в ВКО - 193,

в Жамбылской области - 82,

в ЗКО - 136,

в Карагандинской области - 399,

в Костанайской области - 142,

в Кызылординской области - 59,

в Мангыстауской области - 98,

в Павлодарской области - 312,

в СКО - 163,

в Туркестанской области - 20.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 801 673 человека.