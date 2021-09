Жители Англии стали свидетелями красивого явления

Англичане в социальных сетях делятся красивыми снимками Луны, сообщает zakon.kz.

Метеорологи считают, что лучше всего наблюдать закат в облаках, которые находятся не очень близко к земной поверхности. Нужно, чтобы лучи могли преломляться под определенным углом. Чем больше таких отдаленных от Земли облаков, тем ярче видны лучи заходящего Солнца.

Британские эксперты рассказали, яркость заката зависит от облаков, температуры и наклона Земли. Именно осенью, в более холодные месяцы, все эти показатели приходят к тем значениям, которые визуально усиливают красоту небесного явления.

