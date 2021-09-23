Реабилитолог рассказала, как восстановиться после COVID-19

Врач-реабилитолог городской поликлиники №4 Управления общественного здоровья Алматы Айгуль Солтанбек рассказала, как восстановиться после коронавируса, сообщает zakon.kz.

Люди, столкнувшиеся с COVID-19, могут испытывать не только физическое недомогание, но и эмоциональные сложности.

По ее мнению, очень важно предотвратить заболевание, а для этого необходимо соблюдать масочный режим. Горожанам необходимо выработать привычку носить маски в людных местах, надевать их правильно.





Есть люди, которые надевают маски формально, считая, что эта мера напрасная и даже вредная для здоровья. Кроме того, многие считают появление насморка, першения в горле и других легких признаков простуды несерьезными симптомами и не предпринимают никаких действий для их лечения, переносят инфекцию на ногах. В связи с этим хотелось бы пояснить, что ношение маски - дополнительная эффективная мера, которая в комплексе с другими мерами, такими как соблюдение социальной дистанции, мытье рук с мылом, использование антисептика, помогает предотвратить заражение коронавирусной инфекцией, - отметила врач-реабилитолог.

Врач подчеркнула, что все переболевшие нуждаются хотя бы в минимальной реабилитации. Даже если заболевание было в легкой форме.

В целом, каждый пациент может восстановиться, это не приговор. Мы часто отмечаем, что коронавирус оказывает влияние на работу легких и сердечно-сосудистой системы. Поэтому реабилитация начинается в процессе прохождения лечения и продолжается после выписки - в поликлинике или дома. Реабилитация имеет противопоказания, поэтому конкретные мероприятия для каждого пациента определяет лечащий врач. Восстановиться можно даже после тяжелого течения болезни, - сказала специалист.

У пациентов бывает поражение легких всего 10%, а степень течения болезни - тяжелой.

Врачи не ориентируются на степень поражения легких, а обращают внимание на резервы организма. Мы лечим не только поражение легких, но и поражение других органов и систем, - добавила врач-реабилитолог.

Она отметила, что часто после коронавирусной инфекции у пациентов повышается риск возникновения пневмосклероза и пневмофиброза.



Для улучшения работы легких и увеличения насыщения крови кислородом разработаны специальные программы физических тренировок с дыхательными комплексами.