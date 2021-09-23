Свыше 90% сотрудников АО "АрселорМиттал Темиртау" получили прививки от COVID-19

Генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир сообщил, что достигнутый на предприятии показатель вакцинации – один из самых высоких во всей Группе компаний ArcelorMittal в мире. Он обратился к сотрудникам компании и поблагодарил их за высокую сознательность и ответственность.

90% вакцинированных - это более 32 тысяч наших сотрудников и более 4 тысяч работников наших подрядных организаций, то есть почти каждый из вас. Для всех нас это большая победа! - сказал он.

Все руководители АО "АрселорМиттал Темиртау" также получили прививки от коронавирусной инфекции.

Биджу Наир особо отметил роль Елбасы - Нурсултана Назарбаева, президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, а также правительство в лице премьер-министра Аскара Мамина в организации прививочной кампании.

Казахстан является одной из немногих стран мира, где вакцины не только доступны, но и существует возможность их выбора. Разработана и национальная вакцина, - сообщил он.

Биджу Наир поблагодарил и акима Карагандинской области Жениса Касымбека за активную помощь в организации вакцинации для сотрудников компании. Прививочные пункты действовали на территории предприятий, куда со всем необходимым оборудованием выезжали медицинские работники.

В своем обращении Биджу Наир призвал тех, кто еще не получил вакцину против COVID-19, привиться в ближайшее время. Он напомнил, что вакцинация - это единственный путь, направленный на сохранение человеческих жизней.