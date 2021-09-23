11 детей отравились в бассейне Алматы

В одном из бассейнов Алматы 11 детей отравились парами хлора, сообщает zakon.kz.

По данным Управления здравоохранения Алматы, дети обратились за помощью утром 23 сентября.

В 10:30 23 сентября бригадами скорой медицинской помощи доставлены в ЦДНМП пациенты с жалобами на першение в горле, чиханье. Они были отравлены парами хлора во время занятий в бассейне. Состояние всех стабильное, госпитализированы в профильное отделение, - говорится в сообщении ведомства.

Возраст детей 12-14 лет.

Кроме того, замруководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города отметил, что проводится расследование.

Санитарные врачи Алмалинского района проводят расследование по данному факту, - уточнил Садвакас Байбагулов.