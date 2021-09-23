Жезказганец ударил таксиста бутылкой по голове после замечания

23 сентября 2021, 16:09
Фото: pixabay.com

В Жезказгане пассажир ударил таксиста бутылкой по голове, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 21 сентября.

50-летний житель города рассказал, что работает таксистом.

Около 4.00 к нему в машину сел очередной клиент. Следуя на указанный адрес, водитель заметил, что мужчина употребляет пиво и на этот счет сделал ему замечание. В ответ клиент ударил таксиста стеклянной бутылкой по голове и выскочил из салона, - уточнили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По "горячим следам" сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 30-летнего мужчину.

Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело пор статье 293 УК РК "Хулиганство".

Ведется расследование.


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