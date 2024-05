Новак Джокович получил удар по голове бутылкой с водой после победы на чемпионате Италии

Сербская звезда упал, схватившись за голову, после того, как с трибун его ударила бутылка.

Someone hit Novak Djokovic in the head with a metal water bottle. Hope he’s okay pic.twitter.com/O8KppqJVh2

Организаторы турнира заявили, что предмет, предположительно, алюминиевая бутылка с водой, выпал из сумки зрителя, когда теннисист пытался раздать автографы. В подтверждение слов организаторов, в Сети появилось видео, на котором отчетливо видно, что бутылка полетела в спортсмена неспециально.

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident.



The bottle slipped from a fan’s backpack.



Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍🩹



(via @InteBNLdItalia)

pic.twitter.com/5LIzzWZpMS