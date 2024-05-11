Новак Джокович получил удар по голове бутылкой с водой после победы на чемпионате Италии

Звезда тенниса, первая ракетка мира Новак Джокович получил удар по голове бутылкой с водой после победы в матче на Открытом чемпионате Италии, сообщает Zakon.kz.

Сербская звезда упал, схватившись за голову, после того, как с трибун его ударила бутылка.

Someone hit Novak Djokovic in the head with a metal water bottle. Hope he’s okay



pic.twitter.com/O8KppqJVh2 — Barstool Sports (@barstoolsports) May 10, 2024

Организаторы турнира заявили, что предмет, предположительно, алюминиевая бутылка с водой, выпал из сумки зрителя, когда теннисист пытался раздать автографы. В подтверждение слов организаторов, в Сети появилось видео, на котором отчетливо видно, что бутылка полетела в спортсмена неспециально.

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident.



The bottle slipped from a fan’s backpack.



Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍🩹



(via @InteBNLdItalia)

pic.twitter.com/5LIzzWZpMS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 10, 2024

36-летний игрок, 24-кратный чемпион "Большого шлема", некоторое время оставался на земле, прежде чем охранник помог ему пройти в раздевалку. Позже он отреагировал на инцидент на своей странице в X (бывший Twitter).

"Спасибо за тревожные сообщения. Это был несчастный случай, и я спокойно отдыхаю в отеле с пакетом со льдом. Увидимся со всеми в воскресенье", – написал Джокович.

Лучшая "парница" Казахстана Анна Данилина вместе с эстонской спортсменкой Ингрид Нил в первом круге парного разряда проиграла дуэту россиянки и китаянки.

