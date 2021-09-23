Четыре года лишения свободы получил бывший вице-министр финансов

Районный суд №2 Есильского района города Нур-Султана вынес обвинительный приговор в отношении бывшего вице-министра финансов Руслана Енсебаева, передает корреспондент zakon.kz.

Суд приговорил Енсебаева Руслана признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 366 ч.2 Уголовного кодекса РК и назначить ему по данной статье наказание в виде лишения свободы, сроком на 4 года, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности с лишением права пожизненно занимать должность на государственной службе, судьи, органов местного самоуправления, в Нацбанке РК, его подведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовой организации, государственных организациях и квазигосударственном секторе, - сказал в ходе заседания судья районного суда № 2 Бахытжан Есенов.

Суд постановил взять Енсебаева под стражу в зале суда, а залог за экс-чиновника вернуть залогодателю.

Залог возвратить залогодателю. Исполнение наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В силу статьи 62 ч.3 п.2 УК РК зачесть срок наказания в виде лишения свободы время содержания под стражей с 23 сентября 2021 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день за 1,5 дня при отбывании наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности, - пояснил судья.

Как пояснили в суде, районный суд №2 Есильского района Нур-Султана вынес обвинительный приговор в отношении Енсебаева Р.С., Ескендирова А.А., Байбосынова Ж.У., Бұхарбай Д.Е. Судом установлено, что Енсебаев получил взятку в сумме 1,2 млн тенге от Байбосынова и Бұхарбай за выигрыш ТОО "Аль-Фараби Partners" в конкурсе по закупке услуги по информационному сопровождению проектов цифровизации МФ.

Ескендиров (заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного согласия) получил взятку в сумме 2,3 млн тенге от Бұхарбай и Байбосынова за ускорение подписания документов и оказание покровительства при заключении договоров между ТОО "Аль-Фараби Partners" и ТОО "Телевидение города Астаны" на выполнение субподрядных работ. Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, выписками с банковских счетов. Енсебаев и Ескендиров признаны виновными в получении взятки (ст. 366 ч.2 УК). Байбосынов и Бұхарбай - в неоднократной даче взятки группой лиц по предварительному сговору (ст. 367 ч.3 п.1),3) УК).

Также судом разъясняется наказание для подсудимых. Так, за получение взятки (ст.366 ч.2 УК) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Суд признал отягчающим обстоятельством нарушение принятой присяги и посчитал справедливым назначить Енсебаеву и Ескендирову наказание в виде реального лишения свободы сроком на 4 года. Неоднократная дача взятки, в группе лиц по предварительному сговору влечет по закону более строгое наказание - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Суд признал смягчающим обстоятельством для Байбосынова-наличие несовершеннолетних детей. В отношении Бұхарбай не имеется отягчающих обстоятельств. С учетом этого, Байбосынову и Бұхарбай назначен минимальный срок наказания, предусмотренный законом – 7 лет лишения свободы. Подсудимые взяты под стражу после оглашения приговора. Все пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.

Оксана Скибан, Нур-Султан