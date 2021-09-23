Отравление детей в бассейне - комментарий ДП Алматы

23 сентября 2021, 16:26
Фото: zakon.kz

11 детей отравились в одном из алматинских бассейнов, сообщает zakon.kz.

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В Департаменте полиции Алматы дали комментарий по данному факту.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 306 УК РК. Производство по уголовному делу осуществляет Управление полиции Алмалинского района. пресс-служба ДП Алматы

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