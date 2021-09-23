Как оформить выплаты по рождению ребенка - изменения

Теперь, чтобы оформить пособия, выплачиваемые в связи с рождением ребенка и его уходу до одного года, можно обратиться в любой ЦОН страны, вне зависимости от постоянного места жительства, сообщает zakon.kz.

Ранее наличие постоянной прописки и обращение в ЦОН строго по месту прописки являлось одним из главных критериев для оформления социальных выплат.

Экстерриториальный принцип позволяет не привязываться только к месту прописки и дает больше свободы передвижения нашим клиентам. Благодаря ему казахстанцы могут оформить пособие на рождение ребенка и по уходу за ним, соцвыплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им одного года в любом ЦОНе страны вне зависимости от места нахождения. К концу года мы планируем ввести экстерриториальный принцип и по остальным видам выплат, – сказал заместитель председателя правления "Правительство для граждан" Биржан Жунусов.

По данным госкорпорации, за 8 месяцев 2021 года по пособиям в связи рождением ребенка и его уходу до одного года было оформлено более 300 тыс. госуслуг.