"Не звоните родителям, они меня убьют!": почему несовершеннолетние оказываются на ночных улицах

Не все родители несовершеннолетних детей, а уж тем более сами дети, знакомы со статьей 442 Кодекса РК об административных правонарушениях. Но незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому подростки, оказавшиеся в поле зрения стражей порядка в ночное время в развлекательных заведениях либо на улице, рискуют оказаться в полицейском участке. Zakon.kz выяснил, чем могут обернуться ночные прогулки для несовершеннолетних и их родителей.

С 1 января 2015 года в Казахстане действует "комендантский час" для детей. Это значит, что всем, кому еще нет восемнадцати лет, запрещается быть вне дома с 23:00 до 06:00 без законных представителей, а также с 22:00 до 06:00 – в развлекательных заведениях.

Развлекательными заведениями считаются ночные клубы, кафе-бары, рестораны, интернет-кафе, караоке, игорные заведения, компьютерные, бильярдные и боулинг-клубы, кинотеатры, объекты театрально-зрелищного, досугового и спортивного назначения.

Если несовершеннолетний за нарушение комендантского часа был задержан на улице, его доставляют в отделение полиции, устанавливают личность и уведомляют родителей. На первый раз им будет вынесено предупреждение, однако повторная встреча со стражами порядка повлечет за собой штраф в размере 7 МРП.

Если ребенок был задержан в развлекательном заведении после 22:00, то на его родителей будет наложен штраф в размере 3 МРП.

Операция "Подросток"

Оперативно-профилактическое мероприятие "Подросток" проводится в среднем 12-15 раз в год силами Отдела ювенальной полиции Управления местной полицейской службы Алматы (ОЮП УМПС ДП). Его задача – предупреждение и профилактика подростковой преступности, детской безнадзорности и беспризорности, преступных посягательств в отношении детей, пресечение правонарушений среди учащихся учебных заведений, выявление правонарушений в сфере защиты прав детей и повышения их правовой грамотности.

В отделе ювенальной полиции говорят, что проведение подобных мероприятий дает положительные результаты в профилактике правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Кроме того, выявляются подростки, уклоняющиеся от учебы, неблагополучные семьи, где родители не занимаются воспитанием детей, а также иногородние подростки, которые без сопровождения законных представителей находятся на территории Алматы.

В период проведения мероприятия "Подросток" с 13 по 19 сентября за различные правонарушения в отделения полиции было доставлено 532 несовершеннолетних, в их числе 461 – за совершение административных правонарушений, 29 – за безнадзорность и беспризорность. В Центр адаптации несовершеннолетних было определено 26 безнадзорных детей. Кроме того, 424 родителя привлечены к административной ответственности за нахождение их детей вне жилых помещений в ночное время. В отношении 19 родителей направлены материалы в суд за неисполнение ими обязанностей по воспитанию детей (статья 127 часть 1 административного кодекса РК).

Журналисты zakon.kz побывали на оперативно-профилактическом мероприятии "Подросток" с сотрудниками отдела ювенальной полиции Ауэзовского района, где выявляется наибольшее количество подростковых правонарушений из-за скопления развлекательных заведений, парков, скверов и ТРЦ. По словам полицейских, за одну ночь в среднем по району задерживается и доставляется в полицейский участок до 20 несовершеннолетних. Они также отметили, что в 2020 году во время пандемии число задержаний несовершеннолетних было намного меньше: границы города были закрыты, родители в основном находились дома, и дети были под контролем.

Места притяжения несовершеннолетних – компьютерные клубы

На часах 22:00. Возле компьютерного клуба в микрорайоне "Аксай-5" в ночное время часто замечают подростков. Но попасть в заведение нам не удалось: железная дверь, за которой слышались звуки, заперта изнутри, и все попытки полицейских достучаться оказались тщетны.

Нам в служебной форме иногда бывает сложно попасть внутрь. Вот сейчас нас увидели в камеру наблюдения над входом и не хотят открывать. Со своих телефонов мы уже не можем дозвониться туда, потому что номера наши блокируют, - рассказывает Аскен Жумабаев, старший лейтенант полиции ОЮП Ауэзовского района.

Информацией о работающих ночных развлекательных заведениях и возможном нахождении там детей с инспекторами по делам несовершеннолетних делится мониторинговая группа, которая следит за соблюдением режима карантина. Согласно постановлению, если заведение не является участником проекта Ashyq, его деятельность разрешена до 20:00. Но многие развлекательные заведения в этом случае используют на окнах светомаскировку и запирают двери изнутри. Попасть туда можно только по предварительному звонку и секретному стуку в дверь.

В списке отработки у полицейских было еще два компьютерных клуба. Стражей порядка здесь не ждали и, конечно, им не обрадовались ни администраторы, ни посетители. Проверка документов показала, что несовершеннолетних среди геймеров нет.

В микрорайоне "Мамыр" своей яркой светящейся вывеской любителей вокала зазывает караоке клуб. Полицейские принимают решение заглянуть и туда. При входе они выясняют у администратора, есть ли в заведение несовершеннолетние сотрудники, и начинают обход по комнатам и служебным помещениям. Гостей заведения просят предъявить документы.

Несовершеннолетних в караоке не оказалось. Но зато в некоторых комнатах, прокуренных и душных, находились малолетние и грудные дети со своими родителями.

Если несовершеннолетние находятся в развлекательных заведениях после 22:00 с законными представителями либо гуляют после 23:00, мы не имеем права их задерживать. А то, что "детское" время истекло и маленькие дети уже должны спать, а не сидеть в прокуренном караоке, это на совести их родителей. Они ответственны за здоровье своих детей, - пояснил старший лейтенант Жумабаев.

Кто еще несет ответственность за нахождение несовершеннолетних в неположенное время в местах развлечений?

Сотрудники ювенальной полиции пояснили, что за нахождение там ребенка, штраф накладывается и на владельцев заведения. Он может быть применен вместе с приостановлением деятельности заведения.

Размеры штрафа составляют:

Для физических лиц – 10 МРП, при повторном правонарушении – 20 МРП.

Для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – 15 МРП, при повторном нарушении – 30 МРП.

Для субъектов среднего предпринимательства – 30 МРП, при повторном нарушении – 50 МРП.

Для субъектов крупного предпринимательства – 50 МРП, при повторном нарушении – 100 МРП.

Когда стадион не для занятий спортом

В микрорайоне №8 в ночное время подростки любят собираться на футбольном поле, которое принадлежит не только школе № 116, но и является общественным пространством и прогулочной зоной. Аскен Жумабев говорит, что в акимат постоянно поступают жалобы от местных жителей на то, что здесь собираются компании молодежи, распивают спиртные напитки, нарушают ночную тишину. Едем туда.

На трибуне стадиона – большая группа подростков. Девушки и парни по требованию инспекторов предъявляют удостоверения личности. Все они оказались совершеннолетними.

Полицейские напоминают им об ответственности за распитие алкоголя и просят не хулиганить.

Практически сразу внимание стражей порядка привлекли два изрядно подвыпивших молодых человека. Документов при них не оказалось – данные полицейские установили по базе. Выяснилось, что парням по 20 лет. За распитие спиртных напитков и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения им предусмотрено наказание в виде штрафа – 5 МРП (14 585 тенге).

Выяснилось, один из парней уже неоднократно задерживался за подобные правонарушения и имеет штрафы на сумму более 70 тыс. тенге.

Редко, но приходится задерживать подростков в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических средств. Обыскивать несовершеннолетних мы не имеем права. Если есть подозрения на употребление наркотиков или алкоголя, вызываем следственно-оперативную группу. В таком случае задержанных везут в наркологический диспансер на Макатаева, 10, для освидетельствования, которое производят только в присутствии родителей либо участкового инспектора по делам несовершеннолетних. Если подростку уже есть 16 лет и он задержан за распитие спиртных напитков, мы налагаем штраф на самого ребенка в присутствии родителей, - объясняет Аскен Жумабаев.

Капитан полиции ОЮП Ауэзовского района Жаксылык Есмуратов рассказал, что во дворах жилых многоэтажек и возле общежитий гуляющие в позднее время дети – явление частое. Бывает, что несовершеннолетнего ребенка родители отправляют после 23:00 вынести мусор либо погулять с собакой.

Если ребенок находится вблизи своего дома, в отделение мы его не доставляем, а сопровождаем до квартиры, передаем родителям и уже на месте составляем административный протокол. Нередки случаи, когда подросток в позднее время гуляет с родными сестренками, братишками, которым по 7-8 лет. Поскольку он является несовершеннолетним и не может быть их законным представителем, в таких случаях мы их всех доставляем в полицию, - говорит Жаксылык Есмуратов.

По словам сотрудника ювенального отдела, с наступлением холодов дети значительно меньше гуляют на улице, но могут собираться в подъездах многоэтажек.

Если несовершеннолетний живет именно в этом доме, в этом подъезде, и родители находятся там же, мы не вправе доставлять его в отделение. Мы просим его зайти домой и административный протокол не оформляем. Но в случае, если подростки находятся в подъезде чужого дома, или же это соседний подъезд, мы вправе доставить их в отделение, составить протокол и вызвать родителей,- отметил капитан полиции.

Их манит ночной Сайран

Еще одна точка притяжения для молодежи – побережье озера Сайран. Здесь в ночное время задержания несовершеннолетних производят постоянно.

Вот и в нынешнем рейде стражи порядка заметили группу молодых людей. При проверке документов выяснилось, что один из них – несовершеннолетний студент алматинского колледжа, житель села Узынагаш.

На Сайране очень много приезжих студентов. Они здесь гуляют после 23:00, распивают спиртные напитки, курят, нарушают и другие статьи административного кодекса. В этом случае мы их задерживаем. Тут же начинается столпотворение, галдеж. Подростки звонят тетям, дядям, братьям, сестрам. Кто-то огрызается с нами, отказывается предъявлять документы. Есть среди подростковых нарушений рецидивы. В таких случаях несовершеннолетние, которых ранее мы уже задерживали, ставятся на учет,- пояснил Аскен Жумабаев.

Встретили мы и двух девушек, одной из которых оказалась 16-летняя Сабина, студентка колледжа. Ночной досуг на Сайране проводили еще два подростка – 16 и 15 лет. По их словам, они учащиеся 10 класса алматинской школы. Документов у молодых людей при себе не оказалось.

Пока стражи порядка разъясняли Сабине статью 442 Административного кодекса, юноши пытались незаметно сбежать из полицейской машины, но их тут же вернули обратно.

По дороге в Ауэзовский РУВД старший лейтенант Жумабаев рассказал, что в основном задержанные подростки отказываются звонить домой. В этом случае данные родителей сотрудники пробивают по базе и звонят сами. Связаться с ними порой бывает сложно: родители или уже спят, или их телефоны отключены. Иной раз приезда мам и пап для составления протокола приходится ждать до утра.

Некоторые из подростков затрудняются назвать данные родителей, потому, что у отца с матерью разные фамилии. Они не знают, ни их год рождения, ни номер телефона, и даже не могут опознать по фото в базе.

Зачастую родители несовершеннолетних скандалят с нами, угрожают влиятельными родственниками. Но это происходит потому, что они не знают закон, никогда не слышали о статье 442, и их ребенка никогда до этого не задерживали. Они думают, что их чадо в отделение полиции находится в "обезьяннике", с преступниками и пьяными людьми, и соответственно переживают за него. Но после разъяснения статьи и информации о том, что ребенок будет находиться с нами в кабинете до их приезда, они немного успокаиваются и приезжают за ребенком, - говорит Аскен Жумабаев.

На часах – за полночь. В кабинет отдела ювенальной полиции с набережной Сайрана доставили еще двух подростков – 16-летних девушку и юношу.

"Не звоните родителям! Они меня убьют"

Слезные уговоры несовершеннолетних: "Дяденька, не звоните, пожалуйста, маме и папе! Они уже спят. Они меня убьют", – полицейским приходится слышать постоянно, особенно от девушек. У некоторых подростков даже истерики случаются. 15-летний Айдос рыдает навзрыд, узнав о том, что из РУВД будет доставлен в Центр адаптации несовершеннолетних (ЦАН), его новое название – "Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".

По словам Айдоса, его родители проживают в Таразе. В Алматы кроме друга, с которым он гулял на Сайране, у него никого нет. При задержании подросток сказал, что учится в школе, в 10 классе, но позже признался, что только собирается подать туда документы. Его родители думают, что их сын устроился на работу и им все равно, что их несовершеннолетний подросток предназначен здесь сам себе, - пояснил капитан Есмуратов.

Когда несовершеннолетнего некому забрать, полицейские выясняют его место учебы. Если он студент колледжа, то звонят куратору учебного заведения. Если учащийся школы, приходится беспокоить завуча по воспитательной работе.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних отметили, что завучи, кураторы, преподаватели, ответственности за учащихся и студентов во внеурочное время не несут. Они дают письменное обязательство, что пригласят родителей подростка либо его законных представителей для составления протокола, и под свою ответственность забирают его.

Приезжие первокурсники колледжей, как правило, не знают ни руководства этого учебного заведения, ни кураторов своих, и Сабина – яркий тому пример. Так как она иногородняя, но учится в Алматы, в ЦАН ее не примут – таковы там условия, и это, считаю, не правильно. Куда нам теперь ее девать? Мы созвонились с ее родителями и передали девочку совершеннолетней родственнице. Она написала расписку, что обязуется доставить к нам родителей девочки для составления административного протокола, - говорит старший лейтенант Жумабаев.

ЦАН – это не тюрьма

Пять утра. Старший лейтенант полиции Аскен Жумабаев доставил Айдоса в ЦАН, расположенный в Турксибском районе.

По словам сотрудников центра, 95% детей сюда доставляют полицейские. Остальные 5% привозят органы опеки. За ночь в среднем поступает 4-5 детей. В настоящее время в ЦАНе находится 68 несовершеннолетних в возрасте от трех лет.

Сюда доставляют и детей, от которых родители отказались либо их лишили родительских прав, и пока судебное решение не вступило в силу, ребенок перед распределением в детский дом находится у нас. Так же к нам поступают беспризорные дети. Или, к примеру, отец убил мать. Мать увозят в морг, отца забирает полиция, ребенка привозят к нам, а от нас– либо в детский дом, либо родственники забирают. Много детей из неблагополучных семей, где родители пьют, а про детей забывают. Звонят соседи в органы опеки или участковому, сообщают, что дети бесхозные. Попадают к нам и "трудные" дети, и те, кто совершил преступление, кто убежал из дома, - рассказывает дежурный ЦАНа.

"Постояльцев" в центре принимают круглосуточно. Домой родители могут их забрать только с 09:00 до 19:00 при предъявлении необходимых документов. Некоторых детей забирают на следующий же день, а кто-то находится в ЦАНе несколько месяцев.

По закону несовершеннолетние в центре адаптации могут находиться до трех месяцев. Но сейчас продлили срок нахождения до одного года. Если неблагополучные родители все же вспоминают о детях и приходят за ними, на первый раз им выносят предупреждение. При повторном случае ставится вопрос о лишении их родительских прав. Бывает так, что родители не могут приехать за ребенком. Тогда наш сотрудник оформляет командировку и отвозит его сам, - говорит работник центра.

При передаче Аскеном Жумабаевым подростка сотрудникам ЦАНа оформляются необходимые документы, измеряется его рост, вес, медик производит осмотр. И все это время он плачет навзрыд и причитает: "Я не хочу! Отпустите меня, пожалуйста!".

Ну что ты так плачешь?! Здесь же не тюрьма. Ты в центре поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а значит, в безопасности. У нас даже решеток нет на окнах. Кормят пять раз в день, - успокаивает его дежурный.

В стенах центра реабилитации Айдос будет находиться до тех пор, пока за ним не приедут родители…

Алена Мирошниченко