Жамаубаев ответил на критику депутатов про отмену моратория на проверки бизнеса

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев ответил на критику депутатов по отмене трехлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса, передает корреспондент zakon.kz.

Министерство финансов любую критику воспринимает нормально, и мы всегда готовы к диалогу, но здесь хотелось бы пояснить, что речь идет не об отмене моратория. Мораторий будет продолжаться в соответствии с указом Президента до 1 января 2023 года. Министерством финансов поднимался вопрос только в части привлечения к ответственности недобросовестных предпринимателей, - сказал глава Минфина на брифинге в правительстве.

По его словам, только в прошлом году в ведомство поступило более 19 тыс. жалоб от граждан об отказе в выдаче чека во время покупок. Также действия предпринимателей прослеживают в системе, и 50% из них не регулярно пробивают чеки.

Читайте также: Минфин предлагает отменить мораторий на проверки бизнеса

К сожалению, на сегодня у Комитета государственных доходов нет механизма реагирования по таким фактам нарушений. В этой связи нами сейчас прорабатывается алгоритм налогового контроля в отношении недобросовестных налогоплательщиков, которые не пробивают чеки, - уточнил Жамаубаев.

Министр подчеркнул, что решаться этот вопрос будет на общественных слушаниях.

2 сентября министр финансов, выступая в правительстве, предложил отменить трехлетний мораторий на проверки бизнеса. По его словам, недобросовестные предприниматели восприняли данную инициативу как шанс безнаказанно уклоняться от налогов.

Читайте также: Оставьте бизнесменов в покое - Перуашев обратился к правительству

С этим предложением не согласились депутаты. Они попросили правительство поддержать предпринимателей.

Тамила Языкова, Нур-Султан