Токаев отметил высокий уровень подготовки Вооруженных Сил

За масштабными маневрами на полигоне "Оймаша" в Мангистауской области наблюдал Президент страны – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, передает zakon.kz.

В рамках единого замысла разновидовая группировка войск применила на практике новые формы и способы ведения боевых действий, исходя из опыта современных вооруженных конфликтов.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, на всем протяжении действий группировки войск осуществлялась воздушная и наземная разведка. Ее результаты передавались на пункт управления, откуда давались целеуказания для нанесения высокоточных ударов БПЛА и смешанной авиационной группой.

Организована борьба с беспилотными летательными аппаратами условного противника. Для этого применены средства радиоэлектронной борьбы для их подавления и зенитно-артиллерийские подразделения для уничтожения. Осуществлена маскировка пунктов управления, позиций, личного состава и техники.

Применены современные методы контрбатарейной борьбы. С помощью радиолокационных станций "Платформа" своевременно выявлены огневые средства условного противника и нанесены ответные удары артиллерии.

В ходе применения боевых подразделений были использованы подземные коммуникации. Охват противника по флангам и его уничтожение были осуществлены огневыми группами, перемещавшимися по заранее подготовленным тоннелям.

Глубокие фортификационные коммуникации были использованы и для действий тяжелой боевой техники. Продолжено совершенствование тактических приемов танковых подразделений "Сақ қорған" с фронта и флангового огня танков "Үнгір-шоқпар".

Высадка тактического воздушного десанта на наиболее важных направлениях позволили обеспечить уничтожение отходящего противника.

Большое внимание в ходе учения уделено обеспечению высокой мобильности войск. Взлет и посадка различных типов летательных аппаратов проведены с аэродромного участка автомобильной дороги Актау-Жанаозен. Армейской авиацией осуществлена транспортировка артиллерийских орудий и малогабаритных транспортных средств на внешней подвеске.

Кроме того, в онлайн режиме главе государства представлены действия Вооруженных Сил, межведомственных группировок, а также местных исполнительных органов и территориальных подразделений центральных государственных органов, которые проводились в различных регионах страны.

В акватории Каспийского моря Военно-морскими силами при поддержке авиации и Сил специальных операций проведены действия по защите объектов экономической деятельности страны. Пуском ракет "воздух-земля" разведывательно-ударного БПЛА "Wing long" уничтожены морские подвижные цели условного противника. Проведена выброска боевых пловцов на воду и штурмовых отрядов на берег. Самонадувные лодки десантированы с помощью грузовых парашютных систем. Подразделениями Сил специальных операций применена "отрядно-групповая" тактика действий взамен устаревшей линейной.

Войсками противовоздушной обороны и фронтовой авиации осуществлено отражение ракетно-авиационного удара условного противника на полигоне "Сарышаган" в Карагандинской области.

На полигоне "Коктал" Алматинской области организованы совместные действия с Пограничной службой КНБ по усилению охраны государственной границы, уничтожению незаконных вооруженных формирований, развертыванию лагеря беженцев совместно с подразделениями МЧС.

Прием мобилизационных ресурсов и выполнение задач территориальной обороны проведены на полигоне "Спасск" вблизи Караганды.

Оперативно-стратегическое командно-штабное учение "Отпантау-2021" стало завершающим этапом внезапной проверки войск, которая проводилась в Вооруженных Силах с начала сентября. Проверкой было охвачено около девяти тысяч военнослужащих, задействовано более трех тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 66 летательных аппаратов и восемь кораблей.

Президент отметил высокий уровень подготовки Вооруженных сил страны, которые показывают хорошие результаты на военных учениях, в том числе международного уровня. Он выразил уверенность в том, что наши войска будут эффективны и в реальной боевой обстановке.