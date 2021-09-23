Экс-модель о своем затворничестве: Я осталась навсегда обезображенной

Одна из самых ярких канадских супермоделей 90-х Линда Евангелиста сообщила, что оказалась изуродована в результате неудачной косметической процедуры, а попытки исправить ситуацию не удались, передает zakon.kz.

Тем, кто интересовался, почему я не работаю, тогда как карьера моих сверстниц идет в гору: причина в том, что я была жестоко изуродована из-за процедуры кулскалптинга (вид криогенной липосакции), - приводят РИА Новости слова модели.

Как выяснилось, процедура увеличила, а не уменьшила число жировых клеток.

Я осталась навсегда обезображенной даже после двух болезненных и неудачных восстановительных операций. ПЖГ не только уничтожила мой источник существования, но и ввергла меня в цикл глубокой депрессии, тяжелой печали и в глубины самоуничижения. В процессе я стала затворницей, - отметила Евангелиста.

Экс-модели 56 лет.