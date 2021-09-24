Названы безобидные симптомы, предупреждающие о раке

Припухлости в области шеи, подмышек или паха могут быть признаками лимфомы Ходжкина, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В материале британской газете Daily Express уточняется, что отек может быть вызван избытком пораженных лимфоцитов. Эксперты отметили, что часто это не вызывает боли.

По словам специалистов, люди редко обращают внимание на симптомы такого типа рака. При этом, пропустив первые признаки на ранней стадии, больные позволяют ему перерасти в более агрессивный тип. Это может продолжаться на протяжении пяти или даже десяти лет, прежде чем проявятся более явные следы поражения организма.

Медики подчеркнули, что, помимо отеков, пациенты часто жалуются на повышенную потливость по ночам, ненамеренную потерю веса, озноб, постоянный кашель или одышку, а также зуд кожи по всему телу. Однако эти симптомы протекают не у всех больных, предупредили они.

Материал носит рекомендательный характер, посоветуйтесь с лечащим врачом.