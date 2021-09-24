Азербайджан подал иск на Армению в международный суд ООН

Азербайджан подал в Международный суд ООН иск против Армении за систематические нарушения Ереваном "Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

Республика Азербайджан сегодня инициировала разбирательство против Республики Армения в Международном суде, главном юридическом органе Объединенных Наций, касающееся интерпретации и применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, - говорится в сообщении суда, опубликованном на его сайте.

Согласно иску Азербайджана, "Армения совершала и продолжает совершать ряд дискриминационных действий против азербайджанцев на основании их национального и этнического происхождения".

В иске также содержится требование о введении временных обеспечительных мер в отношении Армении, до вынесения Международным судом своего решения по этому иску.

В середине сентября Армения инициировала судебное разбирательство с Азербайджаном в Международном суде ООН в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.