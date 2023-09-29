Армения подала в суд ООН на Азербайджан

Армения подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает Zakon.kz.

Сообщается, что Армения просит суд распорядиться о принятии временных мер в отношении Азербайджана, пишет РИА Новости.

В суд дело направилось по конвенции о расовой дискриминации.

"Республика Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статьи 73 регламента суда, вчера подала в суд запрос на указание временных мер, "для сохранения и защиты прав, закрепленных в международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в заявлении суда.

По официальным данным властей Армении от 29 сентября, в страну из Нагорного Карабахa въехали 93 000 человек.

28 сентября стало известно, что Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование до 2024 года.

