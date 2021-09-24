Астрологи назвали знаки зодиака, которые чаще всего отравляют жизнь окружающим

Астрологи назвали топ-3 знака зодиака, которые любят "отравлять" жизнь окружающим их людям, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

На первом месте оказались Стрельцы. Они очень дружелюбны, однако это всего лишь верхушка айсберга. В глубине это очень искусные манипуляторы. Представители этого знака зодиака не упустят возможности извлечь выгоду из несчастья другого человека.

Второе место досталось Козерогам. Они завистливые и любят распространять неправдивые слухи. Рожденные под этим знаком зодиака много работают, чтобы добиться собственного счастья. Ради этого Козероги способны на все, даже унизить человека в глазах других.

Близнецам досталось третье место в топе любящих смотреть, как страдают другие. Однако в отличие от остальных знаков зодиака, они пытаются измениться и не стараются специально отравить жизнь окружающим.