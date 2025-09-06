#АЭС в Казахстане
Советы

Астрологи назвали знаки зодиака, которых ждет встреча, меняющая все

пара, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 17:36 Фото: pixabay
Астрологи уверены: выходные могут стать судьбоносными для Раков, Весов и Стрельцов. Эти знаки зодиака окажутся в центре событий, где одна встреча или разговор способны перевернуть их привычный мир, сообщает Zakon.kz.

Рак (22 июня – 22 июля)

Для Раков судьба готовит неожиданное знакомство или возвращение человека из прошлого. Возможно, это будет незначительная на первый взгляд встреча, но именно она подтолкнет вас к важным переменам. Будьте внимательны к деталям: случайная реплика или знак способны раскрыть новые горизонты.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В ближайшие дни у Весов появится шанс столкнуться с человеком, который станет ключевой фигурой в будущем. Это может быть новая симпатия, деловой партнер или даже старый знакомый, появившийся в неожиданное время. Важно быть открытыми и не отталкивать новые возможности.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы могут ощутить, что сама жизнь подталкивает их к встрече, которую они давно ждали. Это событие может изменить отношение к работе, планам или личным целям. Главное – не проходить мимо и не бояться проявить инициативу: именно сейчас открывается путь к переменам.

Айсулу Омарова
