Лекарства подорожали в Казахстане

В Казахстане импорт медикаментов вырос на 71% в натуральном выражении и на 92% - в денежном, передает zakon.kz.

По итогам августа текущего года фармацевтические препараты подорожали на 0,3% за месяц и на 3,3% - за год, - говорится в сообщении energyprom.kz.

Сильнее всего цены выросли на препараты в годовой динамике в Мангистауской области - на 14,1%. Значительно подорожали лекарства также в Нур-Султане (на 10,9%) и Акмолинской области (на 9,1%). Подешевели лекарства и прочие фармпрепараты в Костанайской, Павлодарской (на 0,1% в каждом из регионов) и Жамбылской (на 2,9%) областях.

Среди фармацевтических препаратов сразу на 17,9% за год (до 1,6 тыс. тенге) подорожал "Хилак форте" (30 мл), на 10,3%, до 2,9 тыс. тенге - "Эссенциале форте Н" (30 капсул), на 10,2%, до 2,7 тыс. тенге - "Но-шпа" (40 мг, 100 таблеток), на 9%, до 180 тенге - "Корвалол" (25 мл), на 8,4%, до 2 тыс. тенге - "Аквалор" (125 мл). Также заметно выросли в цене "Ренни", "Омез", "Ксимелин", "Ингавирин", амброксол и прочие препараты.

Отмечается, что цена на "Верошпирон" (100 мг, 30 капсул) осталась неизменной - 2,2 тыс. тенге.

Снизились в годовой динамике цены на капли "Фенистил Нью" (20 мл) - на 0,1%, до 2 тыс. тенге, на "Гипотиазид" (25 мг, 20 таблеток) - на 1,8%, до 1,1 тыс. тенге, на "Азитромицин" (500 мг, 3 таблетки) - на 3,4%, до 949 тенге, на парацетамол (10 таблеток) - на 5%, до 81 тенге, а также на ацетилсалициловую кислоту (10 таблеток) - на 10,4%, до 51 тенге.

За январь-июль 2021 года в страну завезли 12,4 тыс. тонн медикаментов на сумму $615,8 млн. Рост в натуральном выражении составил 70,7%, в денежном - 92,4%.

На страны СНГ пришлось 42,9% импорта медикаментов, или 5,3 тыс. тонн - на 59,9% больше, чем годом ранее. Здесь основным поставщиком с начала года стала Россия: 4,1 тыс. тонн медикаментов на сумму $38,4 млн. Немалый объём медикаментов поставили также из Беларуси (454,5 тонны) и Украины (449,6 тонны).

Из стран, не входящих в СНГ, завезли 7,1 тыс. тонн медикаментов - на 81,8% больше, чем годом ранее. Здесь наибольшие объёмы пришлись на Китай (1,3 млн тонн на сумму $5,4 млн), Индию (1 тыс. тонн на сумму $44,8 млн) и Германию (947 тонн на сумму $107,8 млн).

Приказом и.о. министра здравоохранения РК от 27 августа 2021 года утверждены предельные цены производителя на торговое наименование лекарственного средства, предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации.

Всего в списке 7023 препарата. Полностью посмотреть перечень лекарств можно здесь.

Приказ вводится в действие с 18 сентября 2021 года.

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