Где взять кредит до 5 млн тенге без комиссий и залога?

Беззалоговые потребительские займы на любые цели, не связанные с предпринимательством - наиболее востребованные кредитные продукты в Казахстане.

Согласно исследованию ranking.kz, только за последний год их объем к маю текущего года вырос на 11,2%, достигнув 4,66 трлн тенге. Популярности розничным кредитам добавляют особые привлекательные предложения банков и комфортные ставки вознаграждения, однако похвастаться ими может не каждый финансовый институт.

Например, Банк ВТБ (Казахстан) выдает кредиты на потребительские цели на сумму до 5 000 000 тенге по ставке от 15% годовых (ГЭСВ от 16%) – максимальный срок займа составляет 5 лет. При этом, Банк не берет комиссий, связанных с рассмотрением заявки и выдачей займа, не требует залог и при этом выдает премию за соблюдение условий, определенных договором в размере 9% от суммы выплаченного вознаграждения в конце срока кредита.

Наш банк активно поддерживает идею развития финансовой грамотности и помимо выгодных условий финансирования, мы рады поощрять своих клиентов за разумный подход к кредитованию и ответственное отношение к своим финансовым обязательствам. Например, если клиент выполнит определенные условия по договору: оформит кредит на сумму не менее 4 миллионов, сроком возврата от 4 лет и в течение этого периода будет исправно погашает кредит, не допуская просрочек, досрочного погашения и реструктуризации займа, то Банк вернет такому ответственному заемщику 9% от суммы выплаченного вознаграждения в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня погашения займа, – отметила Алия Бергарипова, управляющий директор по розничному бизнесу Банка ВТБ (Казахстан).

Отправить заявку на кредит в Банке ВТБ (Казахстан), можно, не выходя из дома заполнив форму на сайте банка.

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Банк ВТБ (Казахстан) – входит в международную финансовую группу ВТБ. Филиалы банка распложены во всех регионах страны, центральный офис - в Алматы.

Лицензия АРРФР РК №1.2.14/39 от 3 февраля 2020 года.