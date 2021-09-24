Названы беднейшие регионы Казахстана

В каком регионе страны проживают беднейшие казахстанцы, передает zakon.kz.

85% беднейших казахстанцев с доходами ниже прожиточного минимума проживает в многодетных и просто больших семьях - в домохозяйствах, состоящих из пяти и более человек, - говорится в сообщении finprom.kz.

Во втором квартале текущего года доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, составила 4,8% - на 0,9 п. п. меньше, чем во втором квартале 2020 года, при этом на 0,3 п. п. больше по сравнению с первым кварталом 2021 года.

Отмечается, что уровень бедности в сельской местности в два раза выше по сравнению с городской - 6,8% против 3,4%.

Годом ранее доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в городской местности составляла 4,2%, в сельской - 7,8%.

Среди регионов Казахстана самая большая доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума во втором квартале 2021 года, как и в предыдущие периоды, отмечена в Туркестанской области - 10,5%. В тройку антилидеров по уровню бедности также входят Акмолинская область (6,6%) и Шымкент (5,6%).

При этом, как отмечается, по сравнению с прошлым годом в Туркестанской области наметился прогресс: уровень бедности снизился на 2,3 п. п. Заметнее, чем в этом регионе, уровень бедности за год снизился лишь в Северо-Казахстанской области - на 2,5 п. п., до 4,9%.

Лишь в двух из 17 регионов Казахстана уровень бедности по сравнению с прошлым годом повысился: в Мангистауской области (на 1,1 п. п., до 5,4%) и Нур-Султане (на 0,5 п. п., до 1,9%, что, впрочем, все еще является наилучшим показателем по РК).

В зависимости от размеров домашнего хозяйства наибольшая численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума относится к домохозяйствам, состоящим из пяти и более лиц: 761,9 тыс. человек. Еще 99,4 тыс. человек проживают в домохозяйствах, состоящих из четырех лиц, 38,9 тыс. человек - в домохозяйствах, состоящих из трех лиц, 8,3 тыс. человек - в домохозяйствах, состоящих из двух лиц. Меньше всего среди наиболее бедных казахстанцев одиночек - лишь 794 человека.

Всего в домохозяйствах со столь низкими доходами проживают 909,3 тыс. человек.