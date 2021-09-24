В каких странах признали казахстанский паспорт вакцинации против коронавируса, рассказали в Министерстве иностранных дел РК, передает zakon.kz.

По состоянию на 22 сентября МИД РК произвел обмен нотами о взаимном признании паспортов вакцинации с уполномоченными государственными органами Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Таиланда и Турции.

Таким образом, граждане Казахстана и вышеуказанных стран, прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, могут пересекать государственные границы без карантинных ограничений (сдачи теста ПЦР, самоизоляции) на основании паспортов вакцинации против COVID-19, - сообщили в ведомстве.

Беларусь, Вьетнам, Египет и Оман в одностороннем порядке признали паспорта вакцинации иностранных государств и упростили въезд для прибывающих. Для посещения указанных стран гражданам Казахстана также достаточно предоставить в пограничных пропускных пунктах документ, подтверждающий вакцинацию против COVID-19.

На сегодня ведутся переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации против COVID-19 с Азербайджаном, Аргентиной, Арменией, Иорданией, Индонезией, Марокко, Россией, Узбекистаном, Филиппинами и другими государствами.