Одиноким пенсионерам предоставят сиделок

Специальные социальные услуги в Казахстане теперь будут оказываться на дому не только одиноким пенсионерам, но и пожилым людям, находящимся в сложном положении и из-за внутрисемейного конфликта, оставшимся без помощи близких родственников, сообщает zakon.kz.

Соответствующие изменения предусмотрены в приказе Министра труда и социальной защиты населения РК "О внесении изменений и дополнений в приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 29 августа 2018 года № 379 "Об утверждении Правил деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги".

Вышеуказанная норма предлагалась Уполномоченным по правам ребенка Аружан Саин, депутатами Мажилиса Парламента, известными общественными деятелями, представителями НПО и МИО.