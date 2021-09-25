Две области Казахстана перешли из "красной" в "желтую" зону по COVID-19

25 сентября 2021, 09:14
Фото: zakon.kz/Павел Михеев

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 сентября, сообщает zakon.kz.

Костанайская и Актюбинская области перешли в "желтую" зону, также там находятся: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.


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