Опубликовано постановление главного санврача по проекту Ashyq

Опубликовано постановление главного государственного санврача "О внедрении проекта Ashyq", сообщает zakon.kz.
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Казахстана будет продолжена реализация и внедрение проекта Ashyq на объектах:
Вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки, на объекты образования, с добровольной регистрацией при сканировании QR-кода, с разрешения родителей или законных представителей в приложении Ashyq, в т.ч. других платформ, - говорится в постановлении.
В случае осложнения эпидемиологической ситуации в зоне критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек свыше 200 на 100 тыс. населения) регион переходит в "темно-красную" зону - вводятся ограничительные меры в соответствии с подпунктом 16) настоящего пункта. Ужесточение карантинных мер принимается при нахождении региона в "темно-красной" зоне не менее трех дней. Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной". Смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной" зоны.
При переходе региона в "красную" зону из "темно-красной", "желтую" зону из "красной" или в "зеленую" зону из "желтой" продолжить соблюдение требований согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
Постановление вступает в силу с 00.00 27 сентября.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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