Опубликовано постановление главного санврача по проекту Ashyq

25 сентября 2021, 12:02
Фото: zakon.kz

Опубликовано постановление главного государственного санврача "О внедрении проекта Ashyq", сообщает zakon.kz.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Казахстана будет продолжена реализация и внедрение проекта Ashyq на объектах:

  1. фитнес-клубы, включая йога-центры;
  2. спа-центры;
  3. бани, сауны, бассейны;
  4. компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
  5. боулинг-клубы;
  6. кинотеатры;
  7. театры и филармонии;
  8. объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
  9. объекты общественного питания по типу столовых;
  10. межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
  11. межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
  12. бильярдные клубы;
  13. концертные залы;
  14. добровольные участники;
  15. караоке;
  16. выставки;
  17. океанариум;
  18. марафоны;
  19. спортивные мероприятия со зрителями;
  20. аэропорты;
  21. лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
  22. детские развлекательные центры (крытые);
  23. цирки;
  24. отели, гостиницы;
  25. центры обслуживания населения;
  26. железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
  27. рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
  28. детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
  29. букмекерские конторы;
  30. центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
  31. организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей);
  32. спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
  33. общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
  34. религиозные объекты;
  35. игровые клубы (казино);
  36. международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос".

Вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки, на объекты образования, с добровольной регистрацией при сканировании QR-кода, с разрешения родителей или законных представителей в приложении Ashyq, в т.ч. других платформ, - говорится в постановлении.

В случае осложнения эпидемиологической ситуации в зоне критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек свыше 200 на 100 тыс. населения) регион переходит в "темно-красную" зону - вводятся ограничительные меры в соответствии с подпунктом 16) настоящего пункта. Ужесточение карантинных мер принимается при нахождении региона в "темно-красной" зоне не менее трех дней. Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной". Смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной" зоны.

В регионах "темно-красной" зоны:

  • приостановление деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных в настоящем подпункте;
  • запрет проведения зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;
  • сохранение дистанционной формы работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных, переболевших в течение последних трех месяцев и лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания);
    - введение ограничительных мер выходного дня на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее - МВК);
  • допускается вне проекта Ashyq: проведение строительных работ; деятельность промышленных предприятий; оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.); деятельность цветочных магазинов, фотосалонов; деятельность туристических компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО "Казпочта" и т.п.); деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку; деятельность акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.

При переходе региона в "красную" зону из "темно-красной", "желтую" зону из "красной" или в "зеленую" зону из "желтой" продолжить соблюдение требований согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Постановление вступает в силу с 00.00 27 сентября.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.


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