Мамин: Цены на продукты питания – это социально чувствительный вопрос

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

О текущей ситуации и проводимой работе доложили министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, сельского хозяйства - Ербол Карашукеев, председатель правления АО "НК "Продкорпорация" Сапархан Омаров, заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, акимы г. Нур-Султан Алтай Кульгинов, Карагандинской области – Женис Касымбек, Алматинской области - Амандык Баталов.

Вопрос сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары находится на особом контроле главы государства Касым-Жомарта Токаева. Цены на продукты питания – это социально чувствительный вопрос. Правительство реализует комплекс мер антиинфляционного реагирования, в первую очередь, по стабилизации цен на протяжении всей цепи формирования стоимости в секторе АПК, - сказал Мамин.

Неблагоприятные климатические условия в основных аграрных странах, в том числе РК, привели к снижению урожайности основных сельскохозяйственных культур. В этой связи наблюдается рост цен, а также повышенный спрос на сельхозпродукцию со стороны соседних стран.

За восемь месяцев т.г. рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 9,7%. За последний месяц наблюдается снижение цен на 0,7 процентных пункта. В рамках мер антиинфляционного реагирования в 2021 году АО "НК "Продкорпорация" планирует закупить сельхозпродукцию на 87 млрд тг (в 2020 г. – 40 млрд тг). При этом перечень закупаемых культур расширен с 4 до 9: пшеница мягкая, пшеница твердая, ячмень, овес, подсолнечник, рапс, лен, соя, гречиха. Указанная продукция будет использована для обеспечения внутреннего рынка, в т.ч. для реализации мукомольным предприятиям, птицеводческим и животноводческим хозяйствам.

Агентством по защите и развитию конкуренции вынесено 68 уведомлений о снижении цен на социально значимые продовольственные товары, назначено восемь расследований. Выявлено 46 фактов превышения торговой надбавки и взимания вознаграждения на СЗПТ в городах Нур-Султан и Алматы, Костанайской, Карагандинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Главам этих регионов указано на необходимость срочного принятия мер по привлечению к ответственности субъектов торговли, превысивших предельную торговую надбавку.

В целом, премьер-министр поручил акиматам и министерствам обеспечить своевременное и полное выполнение комплекса мер антиинфляционного реагирования.

В связи с завершением сезона сбора урожая акиматам поручено ускорить выделение дополнительного финансирования по "оборотной схеме" и осуществить закуп ранее доведенных объемов продовольствия в региональные стабфонды. При этом поставлена задача обеспечить исполнение обязательств сельхозтоваропроизводителей перед АО "НК "Продкорпорация" по поставке зерна в рамках форвардного закупа.