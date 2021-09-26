Число заболевших коронавирусом в Казахстане заметно снизилось

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 сентября. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2192 человека. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован спад зараженных на 132 человека. К примеру, в Карагандинской области выявлено на 60 случаев меньше, чем 24 сентября, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан – 184,

в городе Алматы – 491,

в городе Шымкент – 126,

в Акмолинской области – 99,

в Актюбинской области – 93,

в Алматинской области – 221,

в Атырауской области – 55,

в ВКО – 126,

в Жамбылской области – 55,

в ЗКО – 62,

в Карагандинской области – 201,

в Костанайской области – 103,

в Кызылординской области – 51,

в Мангистауской области – 17,

в Павлодарской области – 175,

в СКО – 86,

в Туркестанской области – 47.

Всего в стране подтверждено 877 112 случаев.

2381 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 167,

в городе Алматы - 823,

в городе Шымкент - 7,

в Акмолинской области - 196,

в Актюбинской области - 28,

в Алматинской области - 102,

в Атырауской области - 215,

в ВКО - 238,

в Жамбылской области - 37,

в ЗКО - 23,

в Карагандинской области - 173,

в Костанайской области - 25,

в Кызылординской области – 52,

в Мангистауской области - 25,

в Павлодарской области - 153,

в СКО - 79,

в Туркестанской области - 38.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 810 681 человек.