Число заболевших коронавирусом в Казахстане заметно снизилось

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 сентября. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2192 человека. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован спад зараженных на 132 человека. К примеру, в Карагандинской области выявлено на 60 случаев меньше, чем 24 сентября, сообщает zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 877 112 случаев.
2381 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 810 681 человек.
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