Число заболевших коронавирусом в Казахстане заметно снизилось

26 сентября 2021, 07:59
Фото: zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 сентября. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2192 человека. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован спад зараженных на 132 человека. К примеру, в Карагандинской области выявлено на 60 случаев меньше, чем 24 сентября, сообщает zakon.kz.

  • в городе Нур-Султан – 184,
  • в городе Алматы – 491,
  • в городе Шымкент – 126,
  • в Акмолинской области – 99,
  • в Актюбинской области – 93,
  • в Алматинской области – 221,
  • в Атырауской области – 55,
  • в ВКО – 126,
  • в Жамбылской области – 55,
  • в ЗКО – 62,
  • в Карагандинской области – 201,
  • в Костанайской области – 103,
  • в Кызылординской области – 51,
  • в Мангистауской области – 17,
  • в Павлодарской области – 175,
  • в СКО – 86,
  • в Туркестанской области – 47.

Всего в стране подтверждено 877 112 случаев.

2381 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 167,
  • в городе Алматы - 823,
  • в городе Шымкент - 7,
  • в Акмолинской области - 196,
  • в Актюбинской области - 28,
  • в Алматинской области - 102,
  • в Атырауской области - 215,
  • в ВКО - 238,
  • в Жамбылской области - 37,
  • в ЗКО - 23,
  • в Карагандинской области - 173,
  • в Костанайской области - 25,
  • в Кызылординской области – 52,
  • в Мангистауской области - 25,
  • в Павлодарской области - 153,
  • в СКО - 79,
  • в Туркестанской области - 38.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 810 681 человек.


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