Дождь и снег - погода на 27 сентября в Казахстане

В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает zakon.kz.

В сообщении РГП "Казгидромет" говорится, что на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.

В Нур-Султане 27 сентября ожидается дождь с переходом в снег. Ветер восточный порывистый 15-20 м/с. Днем на большей части Акмолинской области также ожидаются осадки.

На севере и северо-востоке Алматинской области ветер северо-восточный, порывы 17-22 м/с.

В Костанайской области - осадки, на западе области - сильные (дождь с переходом в снег). В Костанае температура ночью +7, днем +3 градуса.

В Актюбинской области на западе и юге - гроза. Ветер юго-западный, южный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер западный, ночью на юге, днем на большей части порывы 15-20 метров в секунду.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ветер восточный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Карагандинской области - ветер восточный, юго-восточный. На западе и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-западный, на севере области 15-20 м/с.

В Шымкенте ожидается западный ветер, порывы 15-20 м/с. На севере и западе Туркестанской области - пыльная буря. Ветер западный, на большей части области 15-20, в горных районах порывы 25 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.