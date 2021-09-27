Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на юго-востоке от Алматы

Минувшей ночью на юго-востоке от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщает zakon.kz.

26 сентября 2021г. в 23:22 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 400 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 10.7.

Магнитуда MPV 4.2.

Координаты эпицентра 42.17° с.ш. 81.58° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет