Талибы запретили афганцам носить стильные прически и брить бороды

27 сентября 2021, 07:30
Фото: pixabay

Боевики террористического движения "Талибан" (запрещено в Казахстане) запретили делать стильные прически и брить бороды в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом стало известно после встречи представителей министерства исламской ориентации с руководителями мужских парикмахерских в столице провинции - городе Лашкаргах.

Помимо рекомендации не делать укладку волос и не брить бороды, они попросили не включать в парикмахерских музыку.

Ранее руководство движения "Талибан" запретило своим участникам делать селфи на отдыхе. Главари талибов считают, что отпускные снимки получаются слишком веселыми и таким образом вредят "статусу боевиков, созданному кровью мучеников".


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?