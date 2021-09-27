Смертность от COVID-19 снизилась в Казахстане

В Минздраве РК предоставили информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 27 сентября, согласно которой смертность от COVID-19 пошла на спад - 30 смертей против 36 днем ранее, сообщает zakon.kz.

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Согласно информации, за сутки от COVID-19 скончались 30 пациентов, от коронавирусной пневмонии - пять.

На 27 сентября лечение от КВИ продолжают получать 63 845 человек (55 042+ и 8803 КВИ-), из них в стационарах находятся 11 543 пациента, на амбулаторном уровне - 52 302.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 895 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести - 222,

на аппарате ИВЛ - 142.

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