Алматинец на Toyota выехал на встречку, а потом извинился

Алматинец, нарушивший правила дорожного движения, извинился, сообщает zakon.kz.

Видео экстремальной езды было опубликовано на странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рустам Абдрахманов (@rustam.abdrakhmanov_)

И снова незаконные действия автолюбителя попали в социальные сети Instagram и Facebook. Нами принимаются меры, направленные на установление личности правонарушителя, - написал замначальника полиции города Рустам Абдрахманов.

Позднее нарушителя задержали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рустам Абдрахманов (@rustam.abdrakhmanov_)

Любителем езды на скорости оказался юноша, 2002 года рождения.

В его действиях усмотрены признаки сразу нескольких грубых нарушений ПДД РК, предусмотренных ст. 230 ч. 2, 601 ч. 2, 595 ч.1 и 596 ч. 3 КРК об АП. Соответствующие административные материалы собраны, они будут направлены в суд для рассмотрения, - говорится в сообщении.

Нарушитель решил принести извинения публично.

Прошу прощения у жителей Алматы. Свою вину признаю, - заявил он.