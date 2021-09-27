Классика мирового футбола повторится в футзале

В Литве продолжается чемпионат мира по футзалу, и, к общей радости, он проходит с участием сборной Казахстана, передает zakon.kz.

К этому моменту определились первые полуфиналисты. 26 сентября завершились два четвертьфинальных поединка. В первом из них команда Бразилии минимально переиграла Марокко - 1:0, гол на счету Родриго. А в другом противостоянии действующие чемпионы мира - аргентинцы - сломили сопротивление россиян только в серии послематчевых пенальти - 5:4. Основное время матча закончилось ничьей - 1:1.

Теперь за выход в финал мирового первенства фанаты увидят южноамериканское дерби Аргентина - Бразилия, игра пройдет 29 сентября.

Сборная Казахстана свою путевку в полуфинал пока не заработала, на ее пути стоит иранская дружина, лучшая команда Азии и бронзовый призер чемпионата мира 2016 года. Поединок состоится 27 сентября, начало матча - в 23:00.

Куандык Шынасилов