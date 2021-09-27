Две тонны поддельного алкоголя нашли в гараже у жительницы Усть-Каменогорска

27 сентября 2021, 10:10
Фото: пресс-служба ДП ВКО

56-летняя жительница Усть-Каменогорска в одном из гаражных кооперативов организовала цех по производству алкоголя, сообщает zakon.kz.

Стражи порядка при осмотре гаража обнаружили около 2 тонн спиртосодержащей продукции, которая была разлита в пятилитровых и литровых емкостях.

Кроме того, изъяты и предметы, необходимые для производства и разлива, а также пустая тара и крышки к ним.

В ходе проверки выяснилось, что каких-либо разрешительных документов на хранение и реализацию спирта не имеется.

Данный факт зарегистрирован в установленном порядке, собранные материалы переданы в уполномоченный орган для принятия соответствующего процессуального решения, - заявил замначальника ДП Талгат Шаяхметов.


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