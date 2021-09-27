Пьяный алматинец устроил дебош в больнице и оскорблял полицейских

В Алматы пьяный мужчина устроил дебош в больнице, передает zakon.kz.
Также он оскорблял полицейских.
27 сентября гражданин Ш., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории городской больницы скорой неотложной медицинской помощи, совершил противоправные действия, связанные с нарушением общественного порядка, а также с повреждением чужого имущества, - сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Управления полиции Алмалинского района по статье 293 УК РК - Хулиганство.
Его задержали, начато производство досудебного расследования.
Установлено гр.Ш не является сотрудником правоохранительных органов и отношения к правоохранительной системе не имеет, в настоящее время нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение различных административных правонарушений, в том числе и по ст.440 КРК об АП (Распитие алкогольных напитков в общественных местах), - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.
Внимание, на видео есть ненормативная лексика!
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