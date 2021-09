Употребление кофеина может привести к дефициту витамина D - ученые

Употребление кофеина влияет на способность организма усваивать витамин D. К такому выводу пришла международная группа ученых, передает zakon.kz.

В исследовании приняли участие 13 тысяч добровольцев программы социального исследования National Health and Nutrition Examination Survey в возрасте от 30 до 47 лет, пишет портал Eat this! Not That!

Специалистам из Китая и Бразилии в результате эксперимента удалось выяснить факт: чем больше люди употребляют кофеин, тем выше риск дефицита витамина D, - говорится в материалах исследования.

Стоит отметить, что ученым еще неизвестно, как кофеин влияет на уровень витамина D у пожилых людей.